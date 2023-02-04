五角大廈在美國蒙大拿州（Montana）上空偵測到來自中國的「間諜氣球」，儘管北京宣稱該氣球屬民用性質，係因不可抗力誤入美國國土。然而國務院高級官員美東時間3日上午表示，美方已向北京明確反應這是「一起不可接受和不負責任的事件」，國務卿布林肯原訂周末的訪中行程因此延期；他並親自告知中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，將待情勢允許再擇期出訪。

布林肯原訂稍晚啟程前往中國，於5至6日首以國務卿身分訪問北京，且期間將會晤中國國家主席習近平。國務院資深官員稍早表示，這顆偵察氣球事涉敏感，美方已立即透過不同層級直接與北京溝通，同時也知會盟國。這名資深官員告訴英國廣播公司（BBC），華府知悉北京對這起事件「表示遺憾」，但對於侵犯主權和違反國際法仍無置可否，經行政部門跨部會與國會共商後，決議國務卿目前不適宜訪中。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫在推特上表示：「中國公然無視美國主權是破壞穩定的行為，必須加以解決，拜登總統不能保持沉默。」

《華爾街日報》指出，這顆氣球先後飛越美國阿拉斯加州阿留申群島（Aleutian Islands）和加拿大，才在盤旋於美國蒙大拿州上空時被民航機乘客發現。《華盛頓郵報》報導，蒙大拿州是美國陸基核子飛彈發射井重地；國防官員表示，過去曾有間諜氣球在少數情形下進入美國領空，但「長時間徘徊」極不尋常，且這顆氣球飛經多處「敏感」區。

五角大廈發言人賴德稍早表示，這顆氣球已經改變航向，正朝東漂浮在美國中部上空約18.3公里，他並說這顆氣球應還會在美國「待上幾天」。儘管如此，美軍但尚不打算將它擊落。國防官員告訴《紐約時報》：「我們確實評估過，若我們將這顆氣球擊落到一個定點，它的碎片將足以讓那個地方形同廢墟。」

前白宮幕僚、前中情局（CIA）官員強斯東（Christopher Johnstone）則對布林肯因氣球事件延後訪中感到意外，他認為這反映了美國總統拜登政府內部對美中關係的「悲觀情緒」（gloomy mood）。但中情局前幕僚長菲佛（Larry Pfeiffer）指出，若按原計畫訪中，等於是接受中國挑釁，拜登政府也恐被共和黨人「生吞活剝」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，儘管習近平近來在談及美中關係時「措辭放軟」，北京似乎沒興趣作出任何收斂或彌補的行為來達到改善兩國關係。他說：「我認為（中方）聲明不會改變侵犯美國領空的事實。」