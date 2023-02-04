近日大陸電影《滿江紅》賣座，許多民眾看得熱血沸騰，湧入各地的岳飛廟打卡並吟唱古詞《滿江紅》，有些人同時對廟前的秦檜夫婦跪像掌摑腳踢，為博眼球者甚至舉鐵門板重砸鑄像，在場者也當作看熱鬧。其實中國民眾對秦檜夫婦塑像的衝動行徑已有數百年歷史，其中有多次導致塑像被破壞後重鑄，而且時代隔得愈遠打砸得愈兇狠。這些人對當代貪官惡吏視若無睹，對古代奸佞塑像拳打腳踢，令人懷疑他們的怒氣到底從何而來？

這次大陸名導張藝謀執導的《滿江紅》藝術評價不高，票房卻非常火熱。看完電影網上有關電影本身的討論不多，倒是各種看完電影後的誇張與情緒失控行徑被拍入鏡頭在網上流傳，引起最多的議論。除了聚集起來上句不接下句地吟唱古詞《滿江紅》讓人發噱之外，就屬岳飛廟前掌摑秦檜夫婦的氣氛最為熱鬧，不只在最知名的杭州岳王墓前如此，而且遍及各地有秦檜夫婦跪像的岳王廟。許多民眾排長長隊伍買票進入岳王廟不是為追悼岳飛「精忠報國」或賞景休閒，而是為了打秦檜夫婦耳光，據說還有人為此從大老遠開了一百多公里車來共襄盛舉。

各地岳飛廟前都有秦檜夫婦下跪塑像，前來遊覽的民眾有拍打掌摑人像的習俗。（圖／中新社）

秦檜誣岳飛謀反，導致岳飛被以「莫須有」罪名處死的歷史故事傳頌數百年，以此為劇本的各種民間戲曲多不勝數。後人為表達對秦檜夫婦的痛恨，在紀念岳飛的廟宇為秦檜夫婦做縛身下跪塑像。目前在大陸各地這種塑像多不勝數，大多分佈於浙江、江西、河南、江蘇、湖北等地。其中最知名的是杭州棲霞嶺下岳王墓，此墓始建於西元1221年南宋期間，數百年來時興時廢。最近一次是1979年修復後重新開放，墓前有秦檜、秦妻王氏、張俊、萬俟卨等4人反縛下跪的鑄像。

杭州岳飛墓是聞名中外的古蹟與歷史景點，設置秦檜夫婦下跪像至今已有500餘年，為防民眾破壞，現在用鐵欄杆圍起。（圖／中新社）

杭州岳飛廟雖建於1221年，最初並沒有秦檜等奸臣塑像。據考證，最早在岳飛墓前設立秦檜夫婦跪像是1475年明憲宗時期的杭州地方官，當時以生鐵澆鑄，風吹雨打很快就腐朽崩壞。1513年明武宗時期由浙江的武將為秦檜夫婦與萬俟禼3人塑下跪銅像，據說是被遊客捶打而損壞；1594年明萬曆年間再次鑄像，在原來3人又加上幫兇張俊總共4人，沒多久也是被敲打損毀。後來僅在萬曆年間的1602、1606年接連2次重鑄下跪銅像，甚至以木柵欄圍住，最後都與先前命運 相同，遭遊客敲擊破壞。當年一些文人墨客遊覽杭州岳飛廟時曾以文字記述民眾對秦檜等人跪像鞭打，或以鐵條痛毆的情景，令人莞爾。

到了1731年清代經雍正皇帝批准，重塑4具跪像，乾隆年間因銅像毀壞曾重鑄了2次，嘉慶年間重修岳飛廟時再翻修毀壞的4具鑄像，後來的同治、光緒年間也都有地方官員募資重修。中共建國之後，1966年這4具鑄像被偷盜不知所蹤，1979年由浙江省政出次重鑄4人塑像。算起來秦檜夫婦等人在岳飛墓前的下跪塑像，這800多年來總共重鑄了12次。

至於在其他地方的岳飛廟，例如江西、湖北、河南、江蘇等地，這4人有石雕、鐵鑄與銅鑄，造型略有不同。遊客前來除鞭打腳踢石頭砸之外，也有人拿祭拜的紙錢或乾柴樹葉來火燒塑像。

由於遊客對下跪鑄像的破壞實在太嚴重，不只造成損失，在公共場合集體攻擊鐵鑄石雕的人像，社會觀瞻也有問題。這些年各地的秦檜等人鑄像都有柵欄隔開，但攻擊塑像的情況仍很普遍，可能近代鑄鐵技術進步，塑像好像比較不易損壞，但眾人掌摑撫摸之下秦檜塑像的臉龐與秦妻王氏塑像臉部胸部被摸得一團漆黑。有文化界人士評論此種風氣實在過於猥瑣，以《豐乳肥臀》小說出名的諾貝爾文學獎得主莫言曾對此批評道：「一個摸跪著的秦檜老婆銅像胸部的男人，不管他的口號喊得多麼響亮，其人格也值得懷疑。」

河南周口，小伙脱鞋狂扇奸臣 秦桧。In Zhoukou, Henan, the young man took off his shoes and fanned the treacherous court official Qin Hui. pic.twitter.com/ZxyzgKfwX6 — 李婧（爱是最美的风景）🇨🇳 (@hezehua5) January 27, 2023

中國人在岳飛死後80年才建岳飛廟，死後371年才出現秦檜夫婦跪像，不論哪個朝代，數百年來許多中國人崇敬岳飛，卻只有極少數人為他們當代遭陷害的忠臣良將們出力發聲。遇上弱者遭欺凌視若無睹，唱起《滿江紅》卻悲憤至極、痛哭流涕，難怪有人認為，宣揚這些民族主義、愛國主義，不過是讓你忘掉人性與正義的精神嗎啡罷了。