前新竹市長林智堅台大和中華大學兩篇碩士論文都涉抄襲，學位遭到撤回，其中，中華大學碩士學位撤銷訴願案，被教育部駁回。YouTuber桃園孫先生3日起針對「教育部駁回林智堅論文訴願，等於打臉為林智堅背書的總統蔡英文。請問您怎麼看？」進行網路民調，竟高達95%的網友認為蔡英文應道歉。

YouTuber桃園孫先生3日起針對「教育部駁回林智堅論文訴願，等於打臉為林智堅背書的蔡英文。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至4日早上5點50分，已有6233人投票，有95%網友認為蔡英文應道歉；3%的網友則認為蔡英文不用道歉；選其他意見的有1%；1%沒意見。

網友紛紛表示，「希望恢復道德倫理因果教育，連羞恥心都沒有，對社會不是好事」、「她如果會道歉的話，早就下台了」、「應該道歉，可是1.5博士絕對不會道歉」、「這是國家領導人應有的風範，可惜她本身學位論文可能有問题，所以她做不到」、「讀稿機上面沒有道歉兩字所以不會」。

也有網友認為，「讓她道歉，沒門」、「總統帶頭顛倒是非，就是枉法，蔡不只要道歉，更應立即下台」、「蔡英文要道歉的事，數不清，太多了，但她就高姿態，道歉二字很難開金口」。