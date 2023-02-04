前新竹市長林智堅的中華大學碩士學位被撤銷訴願案，被教育部以「基礎能力顯有不足」駁回訴願。媒體人吳子嘉表示，總統蔡英文避免跛腳、以及進入副總統賴清德時代等兩股力量，互相在角力。

針對論文門已經變成民進黨的殺戮戰場？吳子嘉3日在《關鍵時刻》節目中認為，現在有兩股力量，一股力量是蔡英文避免跛腳；另一股力量就是進入賴清德時代。蔡賴之間雖然看來友好，但實際上是兩股力量在推動、甚至互相角力。

至於兩股力量角力的標的物？吳子嘉指出，林智堅當時參選桃園市長，是蔡英文做的決定，民進黨立院總召柯建銘為什麼要扛這件事情？而檢討報告也沒檢討柯建銘，只檢討林智堅，因為很明顯的。這不是柯建銘的自主性行為，質疑後面有人交代他去打第一線、打新竹市長高虹安，否則柯建銘沒有道理去打第一線。

吳子嘉點出，去年九合一選戰，分成兩掛。台北市長選舉，就是立委陳明文、民進黨前秘書長洪耀福這一票人，也就是英派的直系部隊在打選戰；桃園市長選戰初期則是，民進黨前秘書長林錫耀、前桃園市長鄭文燦、林智堅、蔡英文在打選戰。

吳子嘉接著指出，蔡英文對林智堅退選這件事，當然不能接受，林智堅為他的清白繼續奮鬥，也是蔡英文講的，結果卻變成這個樣子。目前為止，民進黨內也沒有人好好的把九合一選舉的真實面貌，做一個討論及澄清，反而在沒有反省的情況下，搞了一個新政府出來，2024選戰要怎麼打，就變成和稀泥。因為沒有把失敗元素找出來。尤其不檢討柯建銘這件事，太怪異了，柯建銘沒有這個力量，因此質疑他背後另外有人。