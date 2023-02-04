前美國職籃NBA台裔球星、加盟P.LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人的球星林書豪4日清晨搭機抵台，如果狀況良好最快就能在12日當天上場比賽。

林書豪搭乘中華航空CI3班機從美國舊金山出發，清晨5時46分左右抵達桃園機場，班機靠橋後林書豪在商務中心人員引導下，從空橋走下機坪搭車前往商務中心辦理通關手續，全程並未發表任何談話。

林書豪加盟鋼鐵人消息傳出後引發球迷熱烈關注，他也透露在2月4日至11日期間必須保持安全社交距離，如果身體狀況良好最快能在12日比賽當天與大家見面。