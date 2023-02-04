美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與中國國家主席習近平在印尼峇里島會晤，美中領導人面對面促膝長談3小時，為緊張多年的美中關係注入一絲暖意。

拜習會後，美中同意恢復因去年8月美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而停擺的氣候變遷合作，美方同步宣布布林肯（Antony Blinken）今年初將首度以國務卿身分訪中，雙邊關係頗有融冰意味。

美國政壇近年抗中氛圍高漲，拜登政府想「逆風」與北京重修舊好本就不易，中國還幫倒忙，好死不死挑在布林肯出訪前幾天，派偵察氣球飛越美國設有核彈發射井的蒙大拿州，疑似搜集敏感情資。

此舉不僅提醒美國人中國不可信任的本質，更引發部分人士揣測北京是刻意要給布林肯下馬威，逼得拜登政府不得不「硬起來」。

中方雖急忙為自己辯解，宣稱氣球為民用氣象研究「無人飛艇」，是受西風帶影響誤入美國，但美方不買單，仍在最後一刻宣布暫緩布林肯訪中行程，並罕見丟出「中國侵犯美國主權」的嚴重指控。

美中作為彼此競爭的對手，在軍事、科技與經濟領域相互較勁，嚴防中共間諜情蒐是美國近年來主要工作之一。

正因如此，美國積極圍堵中國電信設備公司華為（Huawei），也禁止聯邦員工使用有國安疑慮的影音分享平台TikTok。2020年7月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更以「從事間諜工作為由」，大動作要求中方關閉駐休士頓總領事館，美中關係跌至建交逾40年以來低點。

暫緩內閣官員訪中與下令關閉中國駐美領事館相比，雖在程度上有所差別，但依美方此次強硬措辭及國會激烈反應研判，拜登政府短時間內應無意願（且政治環境也不允許）與中國修補關係，更還可能因國內敵中氛圍再起，被迫對中國更加強硬。