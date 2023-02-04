今天（4日）是補班日，受東北季風影響，今台灣北部及東北部天氣較涼，其他地區則是早晚偏涼，氣象專家吳德榮表示，鋒面前雲系逐漸移入，北部及中部將先後轉有局部短暫雨，東半部也有雨；另明（5日）就是元宵節，中部以北與東半部地區有局部雨，北部甚至可能出現較大雨勢，直到下周三（8日）天氣才好轉；但下周五（10日）恐有另一波鋒面通過。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（4日）北部及中部將先後轉有局部短暫雨，東半部亦有局部短暫雨。今日北稍涼，中舒適南微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至26度，南部14至29度，東部15至27度。

吳德榮表示，元宵節（5日）及下周一（6日）中部以北及東半部有局部雨，北部偶有較大雨勢，提醒民眾有戶外活動記得攜帶雨具。 周二（7日）雲系北移，氣溫略升，北部及東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮指出，下周三（8日）與下周四（9日）天氣好轉，日夜溫差擴大；西晴，東偶有局部短暫雨。下周五（10日）下波鋒面通過，天氣轉變。不過模式愈近期末，模擬的不確定性愈大，應持續觀察。