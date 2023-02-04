媒體人張禹宣現身留言，獲得大批網友支持。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯槓上聯電創辦人曹興誠，發現他去年幫民進黨助選的時候還是「外國人」，曹不滿反批她是「潑髒水的小咖」；徐則在今（4）日凌晨發文，坦言「我確實是小咖」，並質疑曹難道有錢的人就可以隨便定義別人是大咖還是小咖？徐的反擊獲得熱烈迴響，媒體人張禹宣現身留言，指出曹背棄了台灣再聲稱自己是台灣人，光「回歸」這件事就更可笑了。

徐巧芯今日凌晨12時許在臉書發文表示，曹興誠說她是出來潑髒水的小咖，「嗯，有錢的人就可以隨便定義別人是大咖還是小咖」，但她覺得無所謂，因為「我確實是小咖」，她只是一個台北市議員，要慢慢成長茁壯還要靠民眾對她的支持一步一步踏實的走。

徐巧芯反嗆曹興誠，她可不像曹一下說要搞統一公投，一下又要反共；一下是中華民國人，一下是新加坡人，中間再爽爽搞個雙重國籍；一下說大手筆要帥氣大捐30億，一下又說要慢慢來。徐強調，重點是，曹身分證上寫是8/30拿到身分證，可是他8/8開始就有一系列表態支持陳時中等民進黨候選人的言論，以及不斷上節目談政治並助選，當時他的身分，是不是外國人？外國人是在助選什麼？難道是境外勢力介入台灣政治？

針對徐巧芯的發言，張禹宣現身留言道：「根本不在乎他何時回歸，背棄了台灣再聲稱自己是台灣人，光『回歸』一事就更可笑。」此留言獲得大批網友按讚，紛紛表示認同。