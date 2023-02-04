日前搭上電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映熱潮的Coser「殺氣」，扮成《灌籃高手》女主角之一的井上彩子後意外爆紅，讓網友看了都直呼：「太像了。」，瞬間擄獲不少粉絲的心。豈料，人紅是非多，近日她被親友提醒，指出有人質疑她「修圖」、「整形」，對此，她也於昨(3)日晚間在臉書上發文回應。

Coser「殺氣」日前在臉書上分享COS成《灌籃高手》井上彩子經理人的模樣。只見分享的照片中可見她穿著一身紅黑配色的外套，搭白色上衣與紅色短褲，反戴棒球加上捲髮造型，幾近100%神還原的程度，讓許多網友看了直呼：「太像了。」

豈料，「殺氣」爆紅後帶來不少非議，許多網友對她惡意詆毀、謾罵，甚至將照片亂改，使她不堪其擾，憤而於昨日在臉書上發聲。並一一對網友質疑的問題做出回應。「殺氣」坦言：「我們出Cos只是因為喜歡作品和喜愛角色，並非角色本人，更不可能跟二次元的角色一模一樣，只能靠服裝道具和化妝來盡力還原。」承認有對照片做簡單調整、修圖。然而，她也直言自己並未整形：「我沒錢去整形，也長得並不完美。」認為：「有言論自由很棒，但不需要用各種難聽的字眼辱罵和詆毀創作者的一切努力，只為了滿足你的自卑感。」

此外，「殺氣」也在文末感謝粉絲的支持：「很多新朋友也是因為彩子而認識我，但我終究還是我，日子還是得照常過下去。未來我還是會繼續Cos各種不同的角色、繼續創作、繼續熱愛生活，也歡迎各位往後繼續多多與我交流呀！」