一名女網友回憶往事，發現小時候做了超對不起老爸的事情。某天半夜她急著尿尿，當時二樓的廁所在爸媽房間裡，她走過去發現門鎖住，還傳出媽媽的叫聲，年幼的她不理解爸媽在幹嘛，立刻拍門大喊「開門，我要尿尿！」鬧了許久，媽媽妥協來開門，而爸爸則怨氣滿滿的瞪著她，直到長大她才理解原來自己打擾到爸媽辦事，引起網友討論。

一名23歲的女網友昨在Dcard上分享小時候發生的糗事，老家是透天厝，她和爸媽的房間都在二樓，但是二樓的廁所設在主臥室裡面，因此每次上廁所都必須經過爸媽的房間，而爸媽平時也都不會鎖房間的門，某天凌晨她急著尿尿，卻發現爸媽房間的門鎖住了，然後裡面傳來媽媽的叫聲，而年幼的她不懂裡面在幹嘛，只知道自己既想睡又想尿尿，但因為怕黑不敢去一樓，因此就忍不住鬧脾氣了。

女網友說，當時她用力拍門喊「媽媽開門，我要尿尿！」但卻是爸爸回應說「你去一樓上廁所！」她聽到立刻回「我不要，為什麼我要去一樓？你們明明就醒著。」接著就開始大吼大叫、生氣捶門。最後媽媽出聲讓她等一等，而她如願在二樓上廁所，雖然全程爸爸都在瞪她，而她也沒多想，尿完就繼續睡了。直到長大才驚覺原來那天晚上爸媽正在激戰，而自己非常糟糕的阻撓，真的對不起爸爸和媽媽。

貼文引起網友討論，「妳爸心裡一定很幹，總之妳現在應該沒弟弟或妹妹」、「直接沒了弟弟妹妹，自己的財產自己守護，能少一個人爭是一個」、「你好可愛，腦海浮現爸爸瞪你的樣子」、「我小時候也發生」、「還好你是女兒，如果是兒子就慘了」、「標題可以改成，我不小心殺了我的弟弟妹妹」。而原PO也回應說，她在家中排行老三，上面已經有2個姊姊，再生就太多了。