前新竹市長林智堅因台灣大學、中華大學碩士學位論文均遭認定抄襲，學位雙雙被撤銷，他為此提起訴願，但中華大學一案遭教育部駁回。國民黨台北市議員鍾沛君認為，若林再戰下去，傷害的還有很多大家沒有想到的人，並提到她爸爸22年前是國發所在職專班的學生，「現在敢出去跟人家說他是台大國發所嗎？林智堅不要再害人了」。

鍾沛君昨(3)日在政論節目《少康戰情室》中指出，林智堅若再戰下去，傷害的還有很多大家沒有想到的人，並提到她家就有一個受害者。鍾沛君爸爸是22年前國發所在職專班的學生，當時叫三民主義研究所，鍾沛君回憶道，她爸清晨五點起來唸中華民國憲法，競競業業拿到碩士學位的過程，但這些國發所、三民主義所畢業的人，現在敢出去說他是台大國發所嗎？鍾沛君高呼林智堅不要再害人了。

鍾沛君也提到，林智堅內心世界可能希望不要再戰不存在的清白，但長輩一直說他要戰，所以論文查核過程從大家懷疑他抄論文，變成林智堅秘書和陳明通互相電聯往來，所以林智堅變代寫論文，再查下去，反而發現林智堅是根本沒有寫論文的能力，一直把他的臉在地板磨。鍾沛君諷刺表示，大家要同情林智堅，因為他搞不好根本不想再戰根本不存在的清白。