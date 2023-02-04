葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）世界盃後加盟艾納斯，讓沙烏地聯賽的討論度瞬間暴漲，原以為降級打怪的C羅能找回過往英雄風範，但加盟球隊後的2場正式比賽，在沙烏地聯賽的首顆進球卻遲遲沒有到來，而C羅並沒有讓球迷等的太久，3日艾納斯先發出戰艾法特的聯賽，C羅於下半場補時階段靠著12碼罰球，攻下代表球隊首顆正式比賽的進球，幫助艾納斯以2比2驚險逼平對手。

艾納斯此役處於被動狀態，整場比賽未能取得領先，第12分鐘艾法特靠著西班牙老將提羅（Cristian Tello）先馳得點，艾納斯則是在第42分鐘由巴西好手塔利斯卡（Talisca）進球追平比分，雙方以1比1平手進入中場休息。而C羅在上半場沒有建樹，甚至還浪費一次空門機會。

Commentator 🗣️: Cristiano Ronaldo is a great finisher. One day he will finish his new club Al Nassr.pic.twitter.com/Bvo2nR3Fmc — Troll Football (@Troll_Fotballl) February 3, 2023

來自阿爾及利亞的本德普卡（Sofiane Bendebka）在第58分鐘再幫助艾法特超前，此後20分鐘艾納斯開啟狂攻模式，卻始終無法取得追平球，直到補時階段才辛苦獲得一次12碼機會，C羅主罰順利打進他在沙烏地聯賽的第一顆進球，進球之後的C羅沒有上演招牌的慶祝動作，而是迅速拿球擺回中圈，想要在剩餘時間內給予對手致命一擊，可惜事與願違，艾納斯最終以2比2與艾法特握手言和，此戰2隊都是靠著洋將進球。

Cristiano Ronaldo scores his first goal for Al-Nassr pic.twitter.com/nnbcYRF2H4 — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) February 3, 2023

這顆進球也是C羅職業生涯當中的第820顆球，包含俱樂部的702球及國家隊118球，而C羅上次在俱樂部進球，已是去年10月28日歐霸聯賽面對舍里夫，當時他仍身穿曼聯戰袍，是他在「紅魔」的最後一顆進球。C羅賽後也在IG發文興奮寫道：「很高興能取得我在沙烏地聯賽的第一顆進球，全隊都付出了許多努力，在一場艱困的比賽中取得重要的和局。」