一位在台北中山區林森北高檔牛郎店工作的牛郎「霆鋒」，在化妝台架起手機想偷拍許姓女客人性愛過程，不料被抓包，許女找了鄭姓女室友一起要求刪除影片，台北地檢署調查後將霆鋒以妨害秘密等罪起訴，台北地方法院判決拘役100天，可易科罰金。可上訴。

花名「霆鋒」的男子，因韓系外貌加上身材結實，曾奪下知名牛郎店業績冠軍，不少男女客都對他相當喜愛，但他2021年被發現涉嫌偷拍與多名女客的性愛過程，因此鬧上媒體版面。

檢方調查指出，許女因過去就常光顧霆鋒，兩人也曾私下約去汽車旅館發生關係，因此不疑有他答應對方來她家，也因為很熟的關係，許女沒有防備，霆鋒原先坐在她的化妝台前，後來許女發現霆鋒手機擺在化妝台面對她的床錄影。

許女要求霆鋒將手機影片刪除，隔壁的女室友鄭女聽見爭執聲後就上前勸架，並找來另一名男性友人一起幫忙，但鄭女在過程中遭霆鋒揍了一拳撞牆，也讓她頭部與右小腿、左膝蓋都有受傷，兩女也對霆鋒提告妨害秘密與傷害罪。