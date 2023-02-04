Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023

球星高喊走人的戲碼，再次於籃網內部上演！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日搶先爆料，籃網明星後衛厄文已經正式跟球隊提出交易申請，期望能在10日今年交易截止日前走人，或也可能在今年夏天進入自由市場離隊，目前他傾向跳槽湖人、獨行俠或太陽等隊。

回顧上季幾乎同個時間點，哈登跟籃網提出交易申請期望走人，結果被交易到七六人換回班西蒙斯，接著本季開季前夕，杜蘭特也跟籃網提出交易申請，籃網出動所有高層，包含老闆蔡崇信在內全力慰留，才讓杜蘭特續留下來，如今卻換厄文喊走。

厄文這次大喊走人的主因，在於雙方續約談判沒有共識，先前籃網雖有提出保障性續約，卻被厄文斷然拒絕，因為他自認應該可以領到更高的年薪，造成如今他提出交易申請的後果並不意外，接下來可能效法去年哈登作法，暫時不會跟隨籃網打球。

本季厄文場均可拿27.1分、5.3助攻與5.1籃板，且在末節場均得分位居聯盟之冠，他更入選今年全明星賽先發陣容，但他過往黑歷史相當驚人，包含拒打疫苗、發表反猶太言論等狀況，都讓籃網猶豫到底要不要跟他續約，沒想到他卻先喊走人了。