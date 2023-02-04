國民黨台北市議員徐巧芯發現聯電創辦人曹興誠，去年幫民進黨助選的時候還是「外國人」，雙方隔空交火，徐更啟動「夜間發文模式」，強調自己「生死看淡不服就幹」，呼籲全民跟她一起檢舉曹，也懇託大家信義／南松山國民黨立委初選支持她。此文發出後迅速吸引約萬人按讚，網友湧入為徐加油打氣，有不少人更直言，一旦徐進入立法院，民進黨大概每天都得提心吊膽。

徐巧芯今日凌晨12時許在臉書發文反嗆曹興誠，指曹說她是出來潑髒水的小咖，原來有錢的人就可以隨便定義別人是大咖還是小咖，但她覺得無所謂，「我確實是小咖」，只是一個台北市議員，要慢慢成長茁壯還要靠民眾對她的支持一步一步踏實的走。

徐巧芯痛批曹興誠，一下說要搞統一公投，一下又要反共；一下是中華民國人，一下是新加坡人，中間再爽爽搞個雙重國籍；一下說大手筆要帥氣大捐30億，一下又說要慢慢來。徐強調，重點是，曹身分證上寫是8/30拿到身分證，可是他8/8開始就有一系列表態支持陳時中等民進黨候選人的言論，以及不斷上節目談政治並助選，當時他的身分，是不是外國人？外國人是在助選什麼？難道是境外勢力介入台灣政治？

此文截至發稿時間已湧入約萬人按讚、破800則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「巧芯！加油！」「我愛蜜獾，巧芯第一」、「蜜獾委員加油！」「徐巧芯進立法院，民進黨一定嚇尿」、「巧芯進立院的那一天，就是民進黨剉咧等的開始」、「民進黨一定很怕徐巧芯進立院」、「徐巧芯進立法院，民進黨每天都得提心吊膽」、「我只知道，徐巧芯當立委民進黨會很不好過」。