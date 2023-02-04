每年農曆二月初二是土地公誕辰，也是民間信仰習俗中的「頭牙」，許多做生意的商家會準備豐盛的供品向福德正神祝壽，藉此祈求生意興隆，楊繡惠日前上節目時，就提到求財祭拜土地公最有效，更不吝嗇分享求財秘笈。

楊繡惠在節目《命運好好玩》分享求財秘方，她表示求財不用捨近就遠，在住家附近土地公廟即可，因為土地公就有如該地「管區」，如此才能就近庇佑，而跟神明祈求時，會有電波與信徒直接相通，如同「打專線」一樣，接著透露快速有效的求財法，首先要到金紙店買一份疏文，上面要寫下姓名、出生年月日、現居地址，若是開公司的人可以寫上公司地址，把要祈求的事情寫清楚後，恭敬的放在供桌上。

楊繡惠接著透露祭拜土地公前，先將準備的杯子各自倒滿3分之1，接著將親手寫的念疏文覆誦一遍給土地公聽，插好香後等燒過1/3，再將杯子倒到半杯滿，接著香燒過一半後，再將杯子倒至8分滿，接著強調絕對不可以倒滿，不僅意謂著不禮貌，也代表錢財不會流失，祭拜完後再跟土地公擲筊祈求，得到允準之後，將東南西北中方位的香灰裝到紅包袋，放在家中財位，達到鎮宅、招財的效果，並切記要將疏文和金紙燒掉，如此一來，便會覺得身體健康，財運也會越來越順。