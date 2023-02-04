據微信公號「中國駐巴西大使館」2月4日消息，中國駐巴西大使祝青橋在巴西總統府向巴西總統魯拉遞交國書，魯拉表達期待與中國大陸密切高層交往，深化互利合作。

巴西總統魯拉（左）期待與大陸密切高層交往，深化互利合作。（微信公號「中國駐巴西大使館」）

祝青橋轉達大陸國家主席習近平對魯拉的問候和祝願並表示，中國和巴西是具有全球影響的開發中大國和重要新興市場國家，擁有廣泛共同利益，擔負共同發展責任，互為全面戰略夥伴。中巴建交以來的歷史證明，中巴關係發展符合兩國和兩國人民的根本利益，對維護世界和平、促進共同發展、構建人類命運共同體也具有重要意義。當前，中國和巴西都處在國家發展振興的關鍵階段。作為新任駐巴西大使，願同巴方一道，共同落實好兩國元首重要共識，不斷深化中巴各領域合作，增進兩國人民相互瞭解和友誼，為兩國全面戰略夥伴關係新發展作出積極貢獻。

魯拉請祝青橋轉達對習近平的問候，歡迎祝青橋履新。魯拉回顧與習近平的交往和參與巴中關係發展的難忘經歷，表示巴中全面戰略夥伴關係堅實穩固，巴方期待與中方密切高層交往，深化互利合作，增進在全球治理體系改革和重大國際地區問題上的協調配合，進一步推動兩國關係強勁發展。

祝青橋於2022年12月9日抵達巴西利亞履新，12月14日遞交國書副本。