遠距離戀愛，情侶或夫妻劈腿機會變多，一名人妻分享，老公被外派到越南出差1年，今年過年回台灣，她意外發現老公手機裡面多了200多個越南妹的連繫方式，讓她忍不住驚呼「這是在搞什麼鬼？」事後她詢問老公，對方則解釋說，只是無聊好玩，沒發生什麼事情，引起網友討論。

一名人妻昨天在臉書社團《匿名2公社》上分享，老公被派去越南出差1年，前陣子過年的時候回來台灣，她意外發現老公的手機多了200個越南女人的連絡資訊，讓她當場傻眼，不知道老公是在搞什麼鬼。

貼文引起網友討論，「他管理的員工200多個，有什麼好意外的」、「老公是做人資或管理階層嗎？如果是的話，那200多個越南女人搞不好是員工」、「拓展人脈，交流合作」、「建議直接問老公比較快」、「跟他說，男人在外要好好保護自己」。

原PO表示，她和老公獨處的時候，她實在忍不住，就直接詢問對方怎會有一大堆越南妹子的連絡方式，而老公則回應說「只是無聊好玩而已，他們沒有怎樣！」