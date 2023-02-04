長科* 2022年第4季合併營收為33.38億元，季減9%，高於先前法說會預估30.9億元到32.5億元的目標，單季合併毛利率為28.1%，符合法說會的28%到30%目標區間，營益率為18.6%，低於法說會預期的19.5%到21.5%，歸屬母公司稅後盈餘為3.9億元，季減58%，年減34%，以每股面額0.4元之股數計算，每股盈餘0.42元，相當於賺進1.05個資本額。

由於第1季逢農曆春節，工作天數較少，加上客戶庫存調整持續進行中，壓抑長科第1季營運表現，長科*預估，單季合併營收介於26.1億元到27.4億元之間，若以新台幣30元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於24%到26%之間，營益率將介於15%到17%之間，但仍遠優於2019年和2020年同期表現，代表半導體產業景氣不會回到2020年以前的狀況。

隨著車用、工控需求帶動下，可望呈現長期向上的趨勢，長科身為半導體關鍵零組件供應鏈的一員也將因而受惠，預期第1季應為今年營運谷底，接下來將是逐季走高的態勢。

展望未來，長科*表示，公司成長除了來自既有應用的導線架產品外，亦受惠於車用及Mini LED，其中車用部分，隨著汽車產業朝向C.A.S.E(Connectivity, ADAS, Shared mobility,EV)四個面向發展，長科藉由多樣化技術的導線架解決方案，與國際前十大車用半導體廠緊密合作，掌握每台汽車晶片用量逐年增加的趨勢，使車用相關營收占比自2020年的25%上升至2022年的42%，預期車用事業將為驅動營運成長的主要動能之一，獲利表現持續優於同業；而長科*新開發Mini LED導線架已切入國外內LED大廠，導入在汽車面板等背光應用，掌控未來新商機。

值得一提的是，長科*股東權益報酬率(ROE)已高於導線架產業平均水準，並達到與晶圓代工產業龍頭相近水準；長期而言，長科*將透過有紀律的資本支出及優異的營運效率，在導線架產業中持續增加市占率，掌握規格話語權，同時創造領先業界的股東報酬率與充沛的現金流，自2023年起執行每季配息，以回饋股東。