大陸商務部偕人行鼓勵多舉措擴大人民幣跨境使用。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端4日報導，大陸商務部、中國人民銀行日前印發通知，進一步支持外經貿企業擴大人民幣跨境使用，促進貿易投資便利化。

通知要求，便利各類跨境貿易投資使用人民幣計價結算，推動銀行提供更加便捷、高效的結算服務；鼓勵銀行開展境外人民幣貸款，更好滿足企業跨境人民幣投融資需求；便利貨物貿易、服務貿易及各類貿易新業態跨境人民幣結算，支持大宗商品人民幣計價結算，支持境外投資者以人民幣來華投資、境內再投資。

著力加大對中小微企業支持力度，便利其在跨境貿易投資中使用人民幣結算，規避匯率風險、降低匯兌成本。

中國人民銀行副行長宣昌能表示，目前，在中國各類主體開展的跨境交易中，已有近一半使用人民幣結算，下一步，人民銀行將進一步夯實跨境人民幣業務的制度基礎，完善人民幣跨境使用基礎設施建設，為境內外主體持有使用人民幣營造更加友好的政策環境。

大陸商務部表示，近年來中國企業更加深度地融入全球的產業鏈、供應鏈和價值鏈，對跨境使用人民幣的意願和需求不斷增強。各地商務主管部門和人民銀行分支機搆要及時摸排和對接行業企業需求，為人民幣跨境使用創造良好政策環境。

大陸商務部副部長郭婷婷指出，將立足解決企業急難愁盼，持續抓好政策落實，幫助更多企業開展跨境人民幣業務，促進貿易投資便利化，提升貿易投資合作的品質和水準。