好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）在從摔角冠軍轉型成演員，在影壇打拼多年，「壯漢」形象深入人心。豈料，時常在社群平台上和網友們分享生活日常的他，竟於昨(3)日在IG上曬出一張「車頭半毀」照，自曝媽媽遭遇嚴重車禍，所幸並無生命危險。

巨石強森的父親洛基強森（Rocky Johnson）於2020年離世，當時他在社交平台上曬出父親在擂台上比賽的影片，並寫下：「爸爸，多希望我能在你到另一個世界前，還有機會能像你說『我愛你』，但你離開如此突然，讓我真的很難過。」而今僅剩下母親陪伴的他，於昨日在IG上透露母親出車禍的消息，相當害怕會再次失去家人。

巨石強森曾帶著母親一同出席電影《野蠻遊戲：全面晉級》的記者會。(圖／達志影像)

巨石強森昨日在IG上更新一則貼文，曬出一張車禍後的車況照，只見紅色轎車右側車頭在撞擊下幾近全毀，不僅車燈噴飛，連保險桿也撞爛，想見撞擊力道之強烈，若是由左側車頭直面撞擊，恐會讓駕駛者生死難料。此外，巨石強森也在文中寫下車禍情況，表示：「感謝上帝，我媽媽沒事」更還原車禍情況：「她與一位酒駕司機正面對撞。」

巨石強森也藉此機會向網友們呼籲「愛要及時」指出：「如果你還有父母，一定要緊緊擁抱他們，珍惜和他們的相處時間。因為沒人知道何時會碰上凌晨三點接到你『絕對不想』要聽的電話。」

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