俄烏戰爭爆發後，中俄關係引起美國及其盟友的關注，然而西方國家並沒有找到大陸協助俄羅斯作戰的證據，也沒有大陸企業因介入俄烏戰爭遭到制裁，專家分析指出，大陸的當務之急是經濟復甦，而這需要與美國建立穩定的關係，這可能是大陸並沒有出現強硬外交政策的主因。

CNN報導，中俄關係的重要並沒有改變，但大陸似乎努力降低西方的負面觀感並改變其外交關係，半導體遭美國強力制裁也沒有以牙還牙反擊，背後原因與大陸國內的現況有關，當局需要集中精神顧好國內的經濟與民生狀態。

華盛頓智庫Stimson Center大陸項目主管Yun Sun表示，「大陸的當務之急是經濟復甦，而經濟復甦需要與美國建立穩定的關係，這是大陸並沒有出現強硬外交的原因，不過也必須關注是短期策略還是長久的政策改變。」

此外，報導提到，由於中俄之間的關係，部分西方人士會研究大陸讓俄羅斯走向和平的可能性，就如同法國總統馬克宏預計在未來幾個月內訪問大陸。

卡內基國際和平基金會高級研究員Alexander Gabuev則認為，北京可能會避免涉入俄烏戰爭，但北京可以考慮利用這種模式獲得西方國家的善意，因為大陸與西方大國的競爭、緊張局勢比中俄關係更需要北京當局操心。