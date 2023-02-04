好幸運！央行有時會舉辦特殊號碼鈔券拍賣會，讓民眾來競標各種具收藏價值的特殊號碼，把吉利鈔票帶回家。有民眾日前意外發現自己拿到一張號碼為「666666」的千元鈔票，6個「6」連號讓他驚呼「爽爽爽爽爽爽」，貼文也吸引超過4700名網友按讚，不過他也猜測是鈔票是被小孩不小心花掉才流出。

他驚拿「6個6連號千元鈔」嗨喊爽，4千人讚幸運：發大財了。(翻攝臉書爆廢公社)

一名網友在臉書「爆廢公社」發文並附上一張千元大鈔的照片，只見鈔票上的號碼數字為「666666」，6個「6」連號讓原PO驚訝直呼「每天看錢，終於看到你了，得之不易啊。收藏版圖中，終於有6連號了，爽爽爽爽爽爽」。

貼文曝光後吸引超過4700名人按讚，網友紛紛留言表示「撿了一個大漏，恭喜樓主」、「這張價值1千塊錢」、「發大財了，超值錢的」、「可惜品相太差」、「好可惜有摺痕，不過自己喜歡就好」、「銀行忘記抽起來流出，真的好運，價值6000起跳」、「怎會流出，一般新鈔特殊號碼，銀行都會先挑出來」。

至於這張鈔票究竟是怎麼出現在市面上的，原PO猜測，「我覺得是家裡大人去銀行標到的，結果小孩不知道偷偷拿出來買東西，一般人不會注意，就一直流浪於世，結果剛好碰巧我看到了，就收藏了」。