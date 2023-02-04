聯電創辦人曹興誠遭國民黨台北市議員徐巧芯質疑，他去年幫民進黨助選的時候還是「外國人」，恐觸犯《選罷法》，雙方隔空交火。媒體人朱凱翔列出曹去年的「4大罪證」，包括11月6日為民進黨新竹市長候選人沈慧虹助選、11月7日為民進黨台北市長候選人陳時中站台、11月17日與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬合體助講、11月18日和民進黨台中市長候選人蔡其昌同框助陣。網友則普遍認為中選會不會有動作，有人更直言：「中選會敢辦才有鬼。」

朱凱翔昨（3）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，《公職人員選舉罷免法》第56條規定，政黨及任何人，不得有下列情事：

四、邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第45條各款之行為。

《公職人員選舉罷免法》第45條規定，不得為之行為包括：

一、公開演講或署名推薦為候選人宣傳。

二、為候選人站台或亮相造勢。

三、召開記者會或接受媒體採訪時為候選人宣傳。

四、印發、張貼宣傳品為候選人宣傳。

五、懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人宣傳。

六、利用大眾傳播媒體為候選人宣傳。

七、參與候選人遊行、拜票、募款活動。

違反者本法第56條者，依本法第110條第5項規定，處新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰；違反第56條之規定，經制止不聽者，按次連續處罰；違反者本法第45條者，依本法第110條第1項規定，處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

朱凱翔指出，依據《公職人員選舉罷免法》相關規定，對照曹興誠去年的行為恐已觸法：一、11月6日，「同台沈慧虹拉抬選情？曹興誠演講暗酸高虹安」；二、11月7日，「曹興誠為陳時中站台，讚防疫成績90分『選票應還他一個公道』」；三、11月17日，「桃園演講合體鄭運鵬！曹興誠：他加油加滿了『一定當選』」；四、11月18日，「曹興誠蔡其昌同框：若縣市長都藍營當選 會釋放親中訊息」。

此文湧入約3000個讚與破300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「中選會敢辦才有鬼」、「笑中選會不敢辦啦」、「太棒了！讓我們繼續看下去！興誠，不論中選會罰不罰，罰款還是準備一下吧」、「黨會跟你說，那時他是雙重國籍，不算歪國人」、「如果是被邀請的，民進黨是不是也要罰？」「綠能，你不能」。