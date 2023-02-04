40歲大陸男星胡歌1月底拋出震撼彈，不僅宣布已婚，更和圈外人太太生下一個女兒，頓時癱瘓了微博，近日，狗仔拍到當爸後的胡歌首度現身，他一身黑現身醫院的停車場，坐上司機開的車，看似返家幫老婆拿東西，而眼尖網友發現，其實胡歌當爸有機可循，去年11月他就在後援會的廣播節目中預告過年時「要送大禮」。

據《快手搜索懂瓜呱》報導，近日在一間醫院的地下室停車場直擊胡歌現身，司機見他出現便立即幫忙開車門，據知，太太生女後，胡歌一直貼心陪伴在醫院，此行看似是回家拿東西，再來接太太出院。而另有網友發現，胡歌其實先前就多次暗示自己已經當人夫，更準備當爸，過年時他預告要去幫忙準備年夜飯，但過去的他從來沒有這麼說過。

胡歌今年春節說要做年夜飯。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒 微博）

此外，去年11月胡歌在後援會的特別版廣播就預告過年期間會有驚喜送給大家，他賣關子說：「我們來打個比方的話，雙十一下單，但是它沒有辦法這麼快瞬間收穫，所以我們往後延，延一點時間」，預計過年前後大家就可以知道這份禮物是什麼，如今看來當時他正沉浸在準備當爸爸的喜悅中。

胡歌宣布當爸後，隔天就發了第一條微博，沒談私生活而是為代言的服裝品牌曬出廣告照片，看得出正準備努力工作賺奶粉錢，而對於胡歌早就預告有大禮一事，網友回應：「粉絲真的挺好的，沒有一丁點不高興，真的特別替他開心，替他幸福」、「這是胡歌和粉絲之間的事」、「恭喜胡歌喜得千金，希望胡歌開心快樂是我們的心願」、「是的，所以猜到了」。