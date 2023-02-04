大陸14省分發布「一號文件」促經濟、惠民生優先。（中新經緯資料照）

中新經緯用戶端4 日報導，2023年步入第二個月，大陸中央「一號文件」發布在即。據不完全統計，大陸14省分發布了地方版「一號文件」。京津豫惠及民生，上海等7地聚焦經濟，山西、福建著重安全生產。保民生、促經濟仍是各地開展年度工作的重中之重。值得一提的是，按慣例，中央一號文件發布在即。

據報導，中共中央在1982年至1986年連續五年發布以農業、農村和農民為主題的中央一號文件，對農村改革和農業發展作出具體部署。2004年至2022年又連續十九年發布以「三農」為主題的中央一號文件。2022年中央一號文件於當年2月22日公布，以保障國家糧食安全為核心主線。今年的中央一號文件將聚焦開展哪些工作，各界拭目以待。

北京建設籌集保障性租賃住房8萬套(間)，持續推進老樓加裝電梯工作，在全市試點建設80個「一刻鐘便民生活圈」，新增有償錯時共用停車場150處、停車位10000個。

天津明確160項年度重點工作。為新市民、青年等群體提供8500套保障性租賃住房，向中低收入住房困難家庭發放租房補貼4億元（人民幣，下同）。

河南堅持適度超前，加快實施城市燃氣、供水、排水、供熱管道老化更新改造。

上海提到諸多方面，助企紓困；援企穩崗擴崗，降低企業用工成本；擴大有效投資方面。支持外貿企業搶訂單拓市場。更大力度吸引和利用外資。加快培育壯大新興產業集群。加大財政支持穩增長力度。

貴州提到，推動氣象與旅遊深度融合，為康養度假、文化體驗、山地體育、鄉村休閒等旅遊新業態提供氣象服務支撐。打造「中國天然氧吧」「氣候宜居城市」「避暑旅遊目的地」等品牌。此外還將推動中醫藥產業高品質發展。「黔地靈藥」品牌效應進一步凸顯，3-5個中藥材重點單品全產業鏈產值達到百億級。

海南將2023年定位為「基礎建設年」。加大農業品牌宣傳力度，加快五指山大葉茶和文昌雞區域公用品牌培育。推進省級10大農產品區域公用品牌應用。引導培育市縣級優質農產品區域公用品牌累計30個以上，著名企業品牌累計30個以上，新建省級農業品牌示範基地10個。

內蒙古支持呼和浩特市高品質發展，用5年左右時間，地區生產總值突破5000億元，在省會城市排名中實現趕超進位。支持呼和浩特市舉辦「全球乳業大會」。高標準打造國家乳業技術創新中心，確保2023年建成投用。

黑龍江提到，對當季實現工業產值1000萬元以上且同比增長10％以上企業，按增量的1％給予獎勵，每季每戶企業獎勵資金最高不超過50萬元。全省發放政府消費券6億元，在春節和元宵節期間集中發放不低於2億元，促進冰雪旅遊、汽車消費、年貨百貨、文娛體育、節慶餐飲等消費活動。

吉林提到，支持生豬、家禽產業高品質發展。支持毛豬、家禽種業企業從國外引進優良品種，對引進原種豬、祖代種禽的企業，按照實際引種資金的30％給予補助，單個企業年度最高不超過200萬元。對生豬小型屠宰點通過改造升級達到省級屠宰標準化示範場的企業，每個企業給予20萬元獎勵。

遼寧提到，支援各市建立首貸、續貸中心，為市場主體提供「一站式」便利化服務。擴大「遼科貸」「遼知貸」「遼貿貸」「遼綠貸」等信貸新產品應用範圍。支援鼓勵各地聯合金融機構、平台企業等以多種形式發放消費補貼。

山西聚焦安全生產，推進治理模式向事前預防轉型，有效防範化解重大安全風險。

福建要求到2025年，基本掌握重點地區、重點園區、重點行業有毒有害化學物質生產使用狀況，以及重點管控新汙染物排放狀況、環境與健康風險狀況，對一批重點管控新污染物開展專項治理。有毒有害化學物質環境風險管理機制逐步建立健全。

此外，湖南「一號文件」對2022年度重點工作取得明顯成效的市州、縣市區、管理區和園區予以通報表揚，並給予激勵支持。陝西將開展第五次大陸全國經濟普查，要求推進電子證照資訊等在普查中的應用。