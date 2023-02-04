前新竹市長林智堅因抄襲風波遭撤碩士學位，林智堅對此提起訴願，未料遭教育部駁回，讓林智堅「爭清白」首戰失利。民進黨新北市議員戴瑋姍則認為，寫論文不知道是多久以前的事，不見得記得這些東西，「你現在問我考大學數學sin、cos還是什麼排列組合，我可能也不會」。此話一出讓國民黨前立委林郁方笑稱「瑋姍難為妳了」。

戴瑋姍昨(3)日在政論節目《少康戰情室》中指出，教育部駁回的理由寫到引用政府資料卻沒引註，在法律上確實有符合抄襲的定義，戴瑋姍也呼籲每個寫論文的人，都要記得自己寫了什麼，該加註就要加註，不然後果非常嚴重。

至於林智堅是不是內涵不夠？戴瑋姍認為，時間過了這麼久，寫論文不知道是多久以前的事情，還要記得這些東西，「你現在問我考大學數學sin、cos還是什麼排列組合，我可能也不會，但好歹我當年數學考的還OK」。一旁的林郁方聽完後笑稱「瑋姍難為妳了」。

網友聽完這番說法後諷刺表示「這期精華就是戴瑋珊為了幫林智堅辯護，說自己不記得怎麼算sin跟cos」、「完美演繹睜眼說瞎話的本事」、「怎麼會有這種議員？」、「自己辛苦寫的論文怎麼會不記得，如果要護航也要有個道理」、「瑋珊護航得好辛苦啊」。