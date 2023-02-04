準備迎接2023年第一個學期開學，宏碁就率先推出了首款搭載第13代Intel Core處理器的新款輕薄美型筆電Swift 14，擁有精品級的工藝設計， 效能及散熱兼具，經過Intel Evo平台認證、具備觸控康寧玻璃螢幕，預計2月中搶先開賣，同步也推出開學季優惠，購買商用或家用筆電、桌機限定機種，登錄送即享券最高2000元、憑學生證再加碼周周抽價值6000元餐券、價值3000元摩曼頓潮流購鞋券等優惠。

宏碁就率先推出了首款搭載第13代Intel Core處理器的新款輕薄美型筆電Swift 14，定價5萬900元，預計2月中搶先開賣。（宏碁提供）

而入門學子還有超值首選-Aspire 7效能筆電(A715-76)，搭載了第12代Intel Core 處理器系列，具備15.6吋霧面窄邊框螢幕，超大81.67%超大螢幕佔比、記憶體及儲存空間皆為雙插槽可擴充，學習娛樂皆方便，現特價2萬5有找。

宏碁推出高階全新電競筆電Predator Helios 16與Predator Helios 18，定價10萬4900元及10萬9900元，預計將於2月下旬開賣。（宏碁提供）

宏碁也同步推出高階全新電競筆電Predator Helios 16與Predator Helios 18，搭載第13代Intel Core處理器系列，以及全新NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU，透過光線追蹤技術體驗逼真的虛擬世界，還能享受DLSS 3所提供的高品質畫面質感影像，藉由Reflex低延遲技術取得遊戲時的競爭優勢，最高達32GB DDR5-5600 MHz 記憶體及以RAID 0配置之2 TB PCIe Gen4 NVMe SSD使筆電成為效能再提升，運行3A 級遊戲大作游刃有餘。

Predator Helios 300 SL升級了裸視3D體驗。（宏碁提供）

同時更在後側排氣孔的上緣，內嵌了一個可客製RGB 燈光的飾條，全新設計同步搭載mini-LED背光鍵盤，不僅可設定單鍵RGB背光鍵盤，還有全新Mode鍵使玩家能即時切換效能模式，提升遊戲表現，而PredatorSense鍵讓使用者能以一鍵快速開啟應用程式，並透過其中的Predator Pulsar Lighting功能自訂單鍵RGB鍵盤背光色彩，預計將於2月下旬開賣，定價10萬4900元及10萬9900元。