繼動漫展以後，書展也接續登場，而線上書展也同步上線，像博客來就從即日起至4月9日推出第一季最大圖書優惠活動「2023線上國際書展」，7萬本中外圖書、雜誌全面2折起，暢銷好書百元有找之餘，滿額再抽iPad Air。

博客來的《洛克菲勒寫給兒子的三十封信（新版）》，特價152元。（博客來提供）

博客來的《金閣寺》，特價207元。（博客來提供）

博客來在4月9日前推出「2023線上國際書展」，此次就網羅了商業理財、語言學習、文學小說、心理勵志、童書繪本等熱門大類，6日前限定指定中文新書消費滿499元再88折，單筆訂單滿600元即回饋100 OPEN POINT點數，更享全館滿額最高6% OPEN POINT回饋，全檔期特別調降消費回饋門檻，只要滿777元即現折77元，另外還首次推出免湊單現折77元，單筆滿千登記再抽第5代Apple iPad Air，而8日前還有「超級會員周」，開工文具、3C、美食、日用、買一送一，LINE Pay付款單筆滿1200元送紅包人人有獎，最高可得LINE POINTS 666點，刷國泰CUBE卡，最高享6%回饋，滿千再抽福容大飯店住宿券。