苗栗縣三灣鄉苗124丙線黃姓男子酒駕自撞中央分隔島死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉苗124丙線黃姓男子酒駕自撞中央分隔島死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉苗124丙線黃姓男子酒駕自撞中央分隔島死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

44歲的黃姓男子，3日晚間疑因酒後駕車行經苗124丙三灣鄉內灣路段，車子突然失控自撞中央分隔島，黃某一度受困車內，苗栗縣消防局第3大隊三灣分隊及轄區頭份警分局三灣分駐所等消警人員據報趕往，以破壞器材將車門撬開救出黃某，經送頭份為恭醫院急救後不治，經院方予以抽血檢驗，換算酒測值為0.48mg／L，有明顯酒後駕車行為，確實肇事原因正由警方調查中。

苗栗縣北橫公路苗124丙線三灣鄉內灣路口前，3日晚間19時14分左右，發生一部自小客車沿苗124丙線東往西方向，行近苗17線平安橋頭時，車輛突然失控自撞中央分隔島上路燈，三灣消防隊人員到場後救出黃某後，發現已失去呼吸心跳，仍送往為恭醫院急救，經醫院急救後宣告不治，經院方抽血檢測，酒精濃度抽血值換算呼氣值為0.48mg／L。

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