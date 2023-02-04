儘管周五下跌，標普500指數本周仍然收漲1.6%，仍距離5個月高點不遠。那斯達克指數周線漲3.3%，為連續第五周收紅，創下2021 年底以來最長的連漲升勢。道瓊指數本周收跌0.15%。

美國1月非農就業大幅增加51.7萬人，遠遠超出市場預期的18.5萬人，失業率跌至3.4%，創下逾53年半新低。美國10年期指標公債殖利率應聲跳漲逾12個基點，升破3.5%。

1月服務業活動強勁反彈，亦顯示美國經濟的強度。

新一批剛出爐的重要企業財報亦是市場關注焦點，隨著投資人消化財報內容與法說會釋出的訊息，重量級科技股漲跌互見，市值排名第一的蘋果股價由跌轉升，終場上漲2.4%，亞馬遜則重挫8.4%，谷歌母公司Alphabet下跌2.7%。

★主要指數

道瓊指數跌127.93點或0.38%，收33,926.01點。

標普500指數跌43.28點或1.04%，收4,136.48點。

那斯達克指數跌193.86點或1.59%，收12,006.96點。

費城半導體指數跌59.73點或1.90%，收3,082.11點。

★消息

美國勞工部公布，1月非農就業人口暴增51.7萬人，遠超出經濟學家預估的18.5萬人，並創下自2022年7月以來最大的增幅。1月失業率降至3.4%，創下逾53年半新低，顯示美國的就業市場仍然十分強勁。

美國供應管理協會（ISM）公布1月非製造業指數為55.2，超出市場預期的50.3，且較去年12月的49.6大幅反彈並重返擴張。其中分項數據顯示新訂單成長，原材料價格維持溫和上漲，給今年可能陷入衰退的美國經濟帶來好兆頭。

周五紐約期油收跌3.28%，報每桶73.39美元，本周收跌7.89%。倫敦布蘭特期油收跌2.71%，報每桶79.94美元，本周收跌7.47%。

美國各交易所成交量總計約為128億股，過去20日均量為119億股。★分析

在1月非農就業報告發布後，摩根士丹利出具最新報告修改對聯準會的利率預測，從預期3月可能暫停升息修改為3月可能再度升息25個基點（1碼）。摩根士丹利在報告中指出，強勁的非農就業數據改變了這個預測。

美銀策略師Michael Hartnett表示美股短線漲幅過大，一旦經濟在下半年崩壞，投資人將損失慘重，他警告最痛苦的交易總是「遲來的末日」。Hartnett建議在標普500指數漲破4,200點時開始出脫，並預期該指數將在2月14日前站上第一季高點。

Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，這份就業報告「非常令人意外」，這引發很多關於聯準會下一步會怎麼做的疑問。我認為造成一些震盪的，是市場試圖了解聯準會將如何看待此事。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示，市場越來越接受我們所認為通膨正迅速下降的看法。聯準會的模型已被證明很糟，他們誤判這次的通貨膨脹，現在又誤判通貨緊縮。(2-1)