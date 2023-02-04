標普500指數11大類股全面收黑，非必需消費類股跌3.11%，表現最疲弱，其次為通訊服務類股跌2.22%。金融股跌0.10%，跌幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌3.90%，收在7,827.63點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲2.44%，微軟跌2.36%，亞馬遜跌8.43%，Alphabet跌2.75%，特斯拉漲0.91%，Meta跌1.19%，網飛跌0.27%。

道瓊指數成分股方面，美國運通漲3.31%，表現最佳；其次為蘋果。家得寶跌2.44%、微軟跌2.36%，表現最差。

主要晶片股僅英特爾上漲，終場收高0.43%。高通跌0.61%，美光跌1.20%，德州儀器跌1.32%，超微跌2.51%，恩智浦跌2.66%，輝達跌2.81%，應用材料跌3.44%。

★焦點股

蘋果漲2.44%，收在154.50美元。其涵蓋年底節日購物旺季的上季營收與獲利均落後市場預期，整體營收年減逾5%，為近4年來首見衰退，且iPhone等多項產品的業績也意外疲弱，並預期本季營收將連續第二季下滑，但該消費電子巨頭也看好隨著中國解封、生產恢復正常，iPhone手機銷量可望改善。樂觀的展望促使華爾街大行上修蘋果目標價，巴克萊將其目標價從133美元上修至145美元，Wedbush 將目標價從175美元調升至180美元。

亞馬遜重挫8.4%，收在103.39美元，創下去年4月以來最大單日跌幅，但本周仍然收漲1.1%。其上季營收優於市場預期，但備受看好的雲端業務AWS營收增長腰斬，該電商巨頭並警告因裁員省下的開支無法彌補消費者和雲端運算客戶縮減支出的影響，本季營利可能降為零。

高通跌0.61%，收在135.02美元。由於智慧手機市場低迷不振以及晶片供過於求，該IC設計巨頭上季營收大幅衰退，本季財測也不如市場預期，並預期這樣的供需雙重挑戰將持續到今年上半年。高通預期本季營收介於87億～95億美元、每股盈餘介於2.05～2.25美元，市場預期營收為95.5億美元、每股盈餘2.26美元。

Alphabet跌2.75%，收在104.78美元。受廣告客戶縮手影響，該谷歌母公司上季營收獲利均不如市場預期。其上季營收年增1%，創下歷來最緩慢的增長。淨利年減34%，創下4個季度以來最大跌幅。執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，廣告商的支出轉為保守和國外匯率的衝擊，拖累了Alphabet整體業績表現。

福特汽車重挫7.6%，收在13.23美元。該美國第二大汽車製造商第四季營收意外強勁，但淨利暴跌90%，且2022年全年虧損達20億美元。福特表示，晶片短缺等供應鏈問題和生產的不穩定性，導致成本攀升。財務長John Lawler表示，福特第四季汽車銷量較預期短少10萬輛，主要因公司無法取得足夠的車用晶片，汽車產業使用的較大、較成熟的晶片，產能仍然吃緊。福特警告未來一年仍將艱困。

Meta收跌1.19%，為186.53美元，本周仍大漲23%，創下歷來第三大的單周漲幅。該臉書母公司周三盤後發布的第四季營收達321.7億美元，優於市場預期，並承諾今年將實施更嚴格的成本管控，同時宣布規模高達400億美元的股票回購計畫。

特斯拉漲0.91%，收在189.98美元。中國乘聯會公布，中國1月新能源車銷量較上月大跌45%，但特斯拉降價策略奏效，1月份大賣6.6 萬輛，較上月增加逾1萬輛。

★台股ADR

台積電ADR跌2.06%，收94.66美元，換算台股價格為562.66元。

聯電ADR跌2.44%，收8.40美元，換算台股價格為49.93元。

日月光ADR跌1.44%，收7.53美元，換算台股價格為111.9元。

中華電信ADR跌0.69%，收37.55美元，換算台股價格為111.6元。(2-2)