網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

「2023年台北國際書展」近日展開，總統蔡英文特別在臉書發文為活動宣傳，並推薦12本書，種類包括歷史、文學、藝術以及漫畫等，強調希望大家可以從中對台灣和國際局勢有深入地了解，並讓更多朋友看見台灣優秀的原創作品。此文引發熱議，不少網友卻留言「歪樓」，不僅詢問蔡有無「1.5個博士學位」一書，更喊話希望蔡買書給碩士學位遭「雙殺」的新竹市前市長林智堅，好讓他能多讀書。

蔡英文昨（3）日在臉書發文表示，2023年台北國際書展近日已展開，這是國門開放後首度舉辦，邀請了許多國際朋友來參展交流，非常精采，她要邀請大家利用周末，一起去逛書展，支持台灣的創作。

蔡英文指出，她要向大家推薦今年的書單，種類包括歷史、文學、藝術以及漫畫等。希望大家可以從中對台灣和國際局勢有深入地了解，並讓更多朋友看見台灣優秀的原創作品。蔡書單包括：

1.物見：四十八位物件的閱讀者，與他們所見的世界

2.看得見的臺灣史．時間篇：30件文物裡的日常與非常

3.隱形冠軍2.0：中堅企業面對地緣政治的務實佈局，擁抱生態系與永續成長的新策略

4.激流與倒影

5.巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性

6.鬼地方

7.綠之歌-收集群風

8.漁夫和他的靈魂

9.神明便利商店1

10.《ati wawa 來吧！孩子——在春天的歌謠裡萌芽》跟著季節學習的阿美語繪本

11.海權經濟大未來：國旗跟著貿易前進，掌控貨櫃運輸，軍備戰略，電纜數據及海底能源才能成為世界霸權

12.矽島的危與機：半導體與地緣政治

此文湧入超過1500則留言，討論非常熱烈。除了部分綠營同志、獲推薦的相關人士及支持者喊讚外，卻也有大批網友狠酸：「我們推薦洋蔥扯蛋，1.5的滋味」、「我比較想看的是那一本：1.5個博士學位」、「推薦書單看完就會寫論文嗎？可以當博士嗎？」「我想買『怎麼寫好論文』這本書送給小智」、「期待小智能出一本書『那一年我被撤銷的雙碩士』」、「蔡ee可以讓小智多讀點書嗎？他答不出論文研究方法欸」、「總統今天的身分是書籍推銷員」。