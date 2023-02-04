為呼應並體現「台灣柑橘世界甜」！高雄的「LA ONE」烘焙坊宣布，開春就將柑橘的酸甜美味、健康營養收納入麵包、甜點中，推出「蜜酸柑橘超奶包」、「柑橘咖啡達克瓦茲」與「柑橘黃金地瓜麵包」等多款「柑橘系」新品，新品上市期間高雄多家門市舉辦多重優惠活動以及網路商店「LA ONE eshop」也有新品折扣，消費者可以把握趕緊搶鮮品味台灣柑橘的美好滋味。

LA ONE 的「蜜酸柑橘超奶包」，5入袋裝售價100元，是繼草莓季之後最新力作，延續超奶包高標準食材，基底採用法國 AOP 產區依思尼奶油（Isigny Ste Mere），雞蛋則是勤億蛋品FSSC國際認證無抗生素無藥殘雞蛋。臺灣茂谷柑新鮮柑橘果乾浸泡橙汁24H，充分吸收香橙蜜酸滋味。義大利糖漬橘皮糖漬後風味暖甜、香氣清新，更突顯其酸味細緻。

掌握酸中帶甜的平衡，並維持超奶包的濃郁奶香，LA ONE 的「蜜酸柑橘超奶包」再進化，凸顯口感層次，使用杏仁粉烘烤過微微酥皮來增加咀嚼樂趣。麵包體蓬鬆柔軟，吃得到柑橘果丁，酸香迸發還有口感驚喜。

「柑橘咖啡達克瓦茲」單片65元、5入禮盒裝365元，採用Pamplie 邦菩禮法國AOP認證奶油、茂谷柑果醬、日本上白糖、咖啡液製作，是國王公貴族／日本天皇最愛的明星甜點，全世界正當紅的經典法式小點。

「柑橘黃金地瓜麵包」每個135元，採用日本鳥越鐵塔法國粉、岩鹽、自製克林姆、蜜地瓜丁、義大利橘皮丁製作。保留傳統歐式麵包精神與耐嚼特色，大幅提升麵包體的鬆軟Ｑ潤度，皮薄化口性極好！越嚼越有感不只麥香，同時富含地瓜甘甜與義大利柑橘細膩酸香，是這款麵包在日本麵包界人氣不敗的主因。