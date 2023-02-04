2023台灣燈會睽違23年重回台北市，鄰近士林燈區的台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）1樓酒吧「R bar逸庭」推出燈會限定「萬兔迎春」特別菜單，於2月3日至2月19日晚間供應「賞燈」、「賞光」雙人套餐，讓民眾在時尚酒吧體驗中西美食融合的節慶風情。酒店並推出「行政樓層」住房專案，每房晚6,199元起，雙人入住高樓層房型，可至頂樓眺望陽明山景、臺北表演藝術中心建築和燈光，並享有行政酒廊禮遇。

位在士林官邸旁的士林萬麗酒店，向來以綠意山景和頂樓無邊際泳池吸引旅客造訪。自捷運士林站步行只要五至七分鐘即可抵達，且鄰近陽明山、兒童新樂園、故宮博物院及臺北表演藝術中心等景點，賓客可選擇探索自然、親子同樂、歷史文化路線來體驗士林區的旅遊特色。

迎接「2023台灣燈會在台北」，士林萬麗酒店1樓酒吧「R bar逸庭」攜手中餐廳「萬麗軒」，推出燈會限定「萬兔迎春」特別菜單，於2月3日至2月19日晚上6點至9點供應2款雙人套餐，皆可任選開胃菜、熱炒、主食各1道，以及湯品和白飯；「賞燈套餐」搭配無酒精飲品2杯，每套1,280＋10％元，「賞光套餐」則是搭配台灣金牌啤酒暢飲2小時，每套1,680＋10％元。

凡點用雙人套餐，即可以優惠價200元至399元加購單點佳餚，如雪菜蒸黃魚、蒜香雞腿肉、豆豉鮮蚵豆腐等或者以85折優惠參加R bar逸庭暢飲活動，享R bar特調、經典調酒等10款精選酒單2小時暢飲，及經典脆薯和雞米花1份。每周六晚間8點至9點半還有歌手現場演唱，透過品味、酌飲及娛樂，營造專屬萬麗品牌「夜·靈感·萬麗（Evening at Renaissance）」的氛圍。

士林萬麗酒店「行政樓層」住房專案，即日起至3月31日，雙人於週日至週五入住酒店8至10樓高樓層房型，每房晚6,199元起，週六及國定假加價800元，含自助式早餐2客、免費使用客房膠囊咖啡機及Mini bar一次，還享雙人行政酒廊Happy Hour禮遇，並贈送紐約保養品牌MALIN+GOETZ沐浴備品禮包1組，坐擁「台北城中世外桃源」獨特景致和度假感受。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】