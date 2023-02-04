一名美國國防官員說，北方司令部（Northern Command）正和美國國家航太總署（NASA）協調，要是擊落在領空飛行的中國高空間諜氣球，有關殘骸的問題。
美國官員說，出現在領空的中方高空氣球可能還要飛上幾天，而共和黨議員，甚至美國前總統川普都紛紛大聲疾呼，要軍方加以擊落。
不過，要擊落這個有3輛巴士大的高空氣球，可能沒有看起來那麼簡單。據《商業內幕》（Business Insider）網和《新聞周刊》（Newsweek）3日報導，海軍前飛行員兼美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級技術分析師坦娜希爾（Brynn Tannehill）說，要用防空系統加以擊落「十分困難」，而靠戰機擊落也不容易，還得冒著導致地面人員死亡或受傷的危險。
此外，這個中方監測氣球約在美國上空60,000英尺（約18288公尺）高，比商業客機飛行的高度還高了約18,000英尺（約5486公尺）。而坦娜希爾指出，美國多數防空武器系統並不是設計來除掉高空目標的。她並指出，戰機要接近氣球，讓它在射程內，很可能也十分吃力。
以美國空軍頂尖戰機F-22來說，最高升限超過50,000英尺（15240公尺），雖然不理想，但還可能再高些。「F-22 就像藍寶堅尼（Lamborghini），」坦娜希爾說，「但你不會讓自家藍寶堅尼去越野，因為它不是拿來這樣用的。」
此外，坦娜希爾說，無論是地對空，或是空對空飛彈，都不是設計來打氣球的，因為氣球和敵機或敵方飛彈不同，看起來並不像有效目標。它們宛如一片雲或干擾絲（chaff），而現代飛彈設計可以忽略干擾絲。
文章來源：Northern Command coordinating with NASA on debris field if balloon were shot down, official says
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