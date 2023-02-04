中國間諜氣球朝美東飛去

一名美國國防官員說，北方司令部（Northern Command）正和美國國家航太總署（NASA）協調，要是擊落在領空飛行的中國高空間諜氣球，有關殘骸的問題。

美國官員說，出現在領空的中方高空氣球可能還要飛上幾天，而共和黨議員，甚至美國前總統川普都紛紛大聲疾呼，要軍方加以擊落。

不過，要擊落這個有3輛巴士大的高空氣球，可能沒有看起來那麼簡單。據《商業內幕》（Business Insider）網和《新聞周刊》（Newsweek）3日報導，海軍前飛行員兼美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級技術分析師坦娜希爾（Brynn Tannehill）說，要用防空系統加以擊落「十分困難」，而靠戰機擊落也不容易，還得冒著導致地面人員死亡或受傷的危險。

The US Northern Command is coordinating with NASA to determine what the debris field would be if the balloon floating above the United States were to be shot down, according to a defense official - CNN pic.twitter.com/fv8BndEMSK — Faytuks News Δ (@Faytuks) February 4, 2023

此外，這個中方監測氣球約在美國上空60,000英尺（約18288公尺）高，比商業客機飛行的高度還高了約18,000英尺（約5486公尺）。而坦娜希爾指出，美國多數防空武器系統並不是設計來除掉高空目標的。她並指出，戰機要接近氣球，讓它在射程內，很可能也十分吃力。

以美國空軍頂尖戰機F-22來說，最高升限超過50,000英尺（15240公尺），雖然不理想，但還可能再高些。「F-22 就像藍寶堅尼（Lamborghini），」坦娜希爾說，「但你不會讓自家藍寶堅尼去越野，因為它不是拿來這樣用的。」

此外，坦娜希爾說，無論是地對空，或是空對空飛彈，都不是設計來打氣球的，因為氣球和敵機或敵方飛彈不同，看起來並不像有效目標。它們宛如一片雲或干擾絲（chaff），而現代飛彈設計可以忽略干擾絲。