一名女網友分享，前年跨年意外懷孕，當初發現懷孕的契機很有趣，與男友發生關係一周後，她用驗孕棒驗了幾次都沒懷孕，某天在家自慰痛到冒冷汗，擔憂是子宮病變去婦產科檢查，結果竟是懷孕了。醫師也解釋「自慰恐宮縮，所以才會痛！」有過來人也分享類似經驗，但也提醒大家，有懷孕疑慮請買驗孕棒測試或去婦產科檢查，別透過奇怪的方式來判定。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，前年跨年的時候，和男友去山上度假，兩人激戰的過程中，由於男友有些微醺，竟不小心內射在裡面，但因為當時在山上，一時也買不到事後避孕藥，因此直到3天後她才吃藥。

原PO表示，隔了一周，她突然「性致高昂」想用玩具DIY一下，結果卻讓她痛到冒冷汗，1月9日買了驗孕棒檢測，上面顯示一條線，後來陸陸續續驗了好幾次，結果都是沒有懷孕，讓她擔憂那天的疼痛會不會是子宮出了問題，因此立刻預約看診檢查。

女網友說，1月15日那天去婦產科檢查，一驗竟是懷孕了，醫師解釋說「自慰可能會造成宮縮，所以才會覺得痛！」後來她和男友也奉子成婚，並順利生下了大寶。由於發現懷孕的方式很有趣，因此很好奇有沒有人也是類似的狀況才發現。

貼文引起網友討論，「我生第三胎，懷孕初期也還是有自己來，但也沒宮縮的感覺 一切正常，是中後期才會有肚子緊縮」、「奇怪的知識增加了」、「驗孕還是抽血最準了。」另也有許多媽媽則提醒說，自慰痛不痛通常不是有沒有懷孕的依據，原PO的例子真的是很湊巧，建議大家如果有懷孕的疑慮，請立刻驗孕或就醫檢查。