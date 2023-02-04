歐洲聯盟（EU）成員國、七大工業國集團（G7）和澳洲今天表示，已就俄羅斯石油產品的價格上限達成協議。

法新社報導，國際推動限制俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為攻擊烏克蘭籌措經費，鎖定俄國關鍵出口項目，上述協議是最新一項行動。

官員說，石油產品價格上限涉及2個價格等級，柴油等較昂貴的燃料每桶為100美元，燃油等較低品質的產品每桶則為45美元。

擔任歐盟輪值主席國的瑞典表示，作為「歐盟和夥伴們持續因應俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的一環，這是一項重要協議」。

歐盟去年12月對俄羅斯海運原油實施禁運，並與G7夥伴國一起對出口全球的俄羅斯原油訂定每桶60美元的價格上限。

針對俄羅斯燃料的第2項禁運措施預計2月5日或不久之後生效，主要鎖定海運汽油、柴油和加熱用油等俄羅斯精煉石油產品。

與此同時，歐盟和富裕民主國家組成的G7也同意對俄羅斯出貨到全球市場的這些產品實施價格上限措施。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）肯定這項最新決定，還說這奠基於先前的努力之上。

她說：「這些剛訂出來的價格上限，如今將在我們全球聯盟的努力中發揮關鍵作用…我們正逼迫蒲亭在資助他的殘酷戰爭或支撐他陷入困境的經濟之間做選擇。」