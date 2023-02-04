相較於世界其他列強，沒有多少人關注首度參加WBC（經典賽）會內賽的英國隊，不過這支歐洲代表將迎來另一大咖球星，根據外媒《Dodgers Nation》報導，道奇外野手崔斯湯普生（Trayce Thompson）將會加入英國隊，也是他進入職業賽場後首度披上國家隊戰袍。

崔斯湯普生出生於美國加州，不過因為他的父親麥克爾湯普生（Mychal Thompson）來自巴哈馬，1973年巴哈馬脫離英國獨立，但依然承認英國國王查爾斯三世為君主，至今仍與英國保持良好關係，因為老爸的關係，所以崔斯湯普生有資格獲得英國公民的身分。

哥哥克雷湯普生（Klay Thompson）已經在NBA打出名堂，崔斯湯普生過去在大聯盟的成績並不是太出色，不過他去年獲得80場出賽機會，力繳2成56打擊率、13轟，OPS+（標準化攻擊指數）來到139，打出生涯最精彩的一季，崔斯湯普生有機會在新賽季爭取一席先發外野位置。

目前唯一宣布加入英國隊的成員中，崔斯湯普生是唯一一位現役大聯盟球員，曾擔任費城人先發輪值的沃利（Vance Worley）也在英國陣中，而先前被列入50人名單的「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），則尚未表態自己是否將會披上英國戰袍。