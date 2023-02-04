俄羅斯規模最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）5日（五）公佈即將推出其去中心化金融（DeFi）平台的計劃，準備在幾個月內開始試營運，將成為全世界政府以及主要經濟體當中的首例。

據區塊鏈專業媒體cointelegraph.com 3日報導，俄羅斯聯邦儲蓄銀行的區塊鏈實驗室產品總監克里緬科（Konstantin Klimenko）宣佈，預計將在今年5月之前推出其DeFi平台的公開測試。

目前正在進行私人測試，該銀行即將推出的DeFi平台將在4月底前全面開放，使用戶能夠搶先進行商業交易。

克里緬科還強調，該區塊鏈平台將與以太坊（Ethereum）區塊鏈兼容，允許客戶使用主要的錢包，如MetaMask等工具來轉移他們的資產。Klimenko還指出，用戶將能夠從其他平台轉移他們的資產。

他希望該行的DeFi平台能夠成為俄羅斯的一個主要DeFi生態系統。他還表示相信，DeFi能夠取代傳統的金融服務市場。

與該行先前披露的在銀行基礎設施上啓用DeFi應用的計劃相一致，2022年11月，儲蓄銀行宣佈了其專有區塊鏈平台的一系列新功能，包括與智能合約和以太坊網絡上的應用程式兼容。

A recent report details that Russia's largest financial institution, Sberbank, plans to launch a #DecentralizedFinance #DeFi platform in May. https://t.co/PVoAwkaR04 — Bitcoin News (@BTCTN) February 3, 2023

目前尚不清楚即將到來的DeFi平台將如何被政府監管，因為俄羅斯還沒有提出數位貨幣的監管法規，但俄羅斯國家杜馬（議會下院）金融委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）表示，俄羅斯「肯定」將在2023年採用加密貨幣法規。

由於俄國央行多次推遲相關的法規，俄羅斯聯邦儲蓄銀行在過去幾年裡一直在努力推動一些區塊鏈工具。原本預計在2021年推出數位資產發行平台最終在2022年春季獲得了俄國央行的批准。另外俄羅斯政府是俄羅斯聯邦儲蓄銀行的大股東，持有50%+1的股份。

2月2日，俄羅斯最大的私人銀行之一阿爾法銀行（Alfa Bank）也成為該國第4家獲准發行數位資產的金融機構，進身與俄羅斯聯邦儲蓄銀行、國家支持的代幣化平台Atomyze和金融科技公司Lighthouse一起。