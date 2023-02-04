美國國務院4日發布新聞稿稱，美國和波蘭政府於2日在華沙舉行了第14屆美國-波蘭戰略對話。會後並發表聯合聲明。

聲明稱，俄羅斯對烏克蘭的侵略對歐洲-大西洋共同體產生了深遠的影響，並在全球範圍內引發了重大的不利影響。 俄羅斯違反了基於規則的國際秩序的基本原則，表明它不是一個可靠的合作伙伴，必須承擔責任。 美波仍然致力於確保俄羅斯對烏克蘭的侵略戰略失敗。

聲明要求白俄羅斯、北韓和伊朗應該停止對俄羅斯的支援，中華人民共和國應該停止放大克里姆林宮的虛假敘述。

美國和波蘭重申，俄羅斯必須在其國際公認的邊界內撤出烏克蘭的所有領土。 美波打算繼續密切合作，支援烏克蘭在俄羅斯侵略戰爭中自衛的權利，承諾繼續向烏克蘭提供必要的軍事援助、人道主義救濟，並共同努力重建烏克蘭。 包括透過G7＋等機制以滿足烏克蘭關鍵能源基礎設施需求。

美國和波蘭打算繼續就雙邊和其他形式（如七國集團＋）對俄羅斯和白俄羅斯採取的進一步限制性措施展開磋商，直到俄羅斯停止對烏克蘭的戰爭並從烏克蘭撤軍。

為了加強針對俄羅斯的制裁制度，美波正致力於識別和跟蹤透過第三國管轄區規避制裁的做法，及透過實施進一步的限制性措施並確保其相關執行。

美波應該向俄羅斯和其他潛在的侵略者證明，發動戰爭不僅在道德上是錯誤的，而且還會導致非常嚴重的經濟後果。

美國-波蘭戰略對話側重於共同的價值觀和利益，重申了美國和波蘭之間強有力、穩定和廣泛的雙邊合作。 戰略對話工作組討論了區域和集體安全；政治軍事問題；能源安全，包括氣候變化和核能合作；經濟繁榮。以及加強歐洲和歐亞大陸的民主價值觀和機制。

美國和波蘭打算繼續共同努力，進一步實現歐洲天然氣供應的多樣化，並更廣泛地減少歐洲對俄羅斯化石燃料的依賴。 確認在波蘭建造大型核電站以及推進小型模組化反應堆技術方面進一步發展民用核領域的合作。

美國和波蘭重申其對保護和促進人權和聯合國人權系統的堅定承諾，特別是在《世界人權宣言》75週年的背景下。 雙方聲明致力繼續共同努力改善世界人權狀況，防止和結束侵犯和踐踏行為，並追究責任人的責任。

雙方還就印度洋-太平洋的當前局勢和該地區面臨日益嚴峻的挑戰交換了意見，特別是對那些破壞美波利益、安全、價值觀和基於規則的國際秩序的挑戰。 面對這些挑戰，美波重申致力於與該地區內外的合作伙伴合作，以實現美波對一個更加互聯、更繁榮、更安全和更具復原力的自由和開放的印度-太平洋的共同願景。