JMRI是全球最具權威的醫學雜誌之一，此次MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期試驗結果被JMRI接受而發表，是公司研發進度重大的里程碑，可望對癌症治療領域帶來相當程度的正面影響。

巨生醫總經理王先知博士表示，公司以氧化鐵奈米微粒(IOP)技術開發的MPB-1523奈米氧化鐵MRI顯影劑，透過表面親疏水性質的調控，可使奈米氧化鐵粒子快速被免疫細胞吞噬，清楚標示出惡性腫瘤，並且不會對患者造成重金屬沈積與引發腎病變的疑慮，相對於目前市面上其他顯影劑，MPB-1523對患者的診斷與治療過程更有幫助。

據專業研究機構Global Industry Analysts, Inc報告統計，2020年全球顯影劑市場約為49億美元，2021~2027年年複合成長率為CAGR 3.9%，預估2027年全球顯影劑市場規模可達64億美元。而在MRI檢查中，目前僅有釓類(Gadolinium, Gd)顯影劑可使用，釓為鑭系重金屬元素，會有長期累積於體內的疑慮，腎功能不佳(eGFR<30)的病人不建議使用釓顯影劑，因為可能引起腎生性全身纖維化(Nephrogenic systemic fibrosis，簡稱NSF)，NSF是一種造成全身皮膚硬化的疾病，會漸漸地使關節攣縮，甚至導致死亡，目前沒有治療方法，因此台灣衛福部也要求含該成分藥品仿單加刊「投予含gadolinium成分顯影劑可能引起腎生性之全身性纖維病變」之警語。

巨生醫表示，MPB-1523臨床二期共納入52位具有疑似肝癌細胞的受試者，其中在安全性試驗方面，結果顯示受試者施打MPB-1523後，無任何嚴重不良反應發生，且MPB-1523為鐵元素的產品不會有重金屬殘留而引發NSF的問題；而在顯影效果方面，試驗結果顯示受試者注射後會使MRI影像(T2)中的病變肝癌細胞與正常肝臟組織的對比度提高(50%)，並明顯增強檢測肝癌細胞的靈敏度達到近乎100%的高標。此外，在MRI中的真穩定態旋進快速影像(True FISP)可清楚的偵測到腫瘤肝癌細胞中細微的血管侵犯現象，進而提供更多資訊供臨床醫師制定醫療策略。