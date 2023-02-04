牙線、牙刷、漱口水是很多人的潔牙三寶，不過牙醫師黃文龍提醒，牙線與牙刷可以早晚用，但若求好心切每天用漱口水，反而會導致口腔情況惡化，例如可能過度刺激口腔黏膜、導致口腔壞菌快速生長、牙齒染色，甚至還可改變味覺。醫師建議，一周使用一到兩次漱口水即可，每次在口中停留30秒就已經足夠乾淨。

牙醫師黃文龍在其臉書粉專列出每天使用漱口水可能引發的4個問題，並教導民眾漱口水正確的使用次數。

1. 刺激口腔黏膜：漱口水若有添加酒精成分殺菌，容易刺激口腔黏膜。建議使用不含酒精成分的漱口水比較溫和安全。

2. 改變菌叢生態：過度使用漱口水會使口中菌叢不平衡，口腔內細菌的生態系改變後，反而會讓壞菌增生更快。

3. 牙齒染色：部分漱口水成分（如：Chlorhexidine）長期使用下可能會造成牙齒、舌頭染色

4. 改變味覺：有一些漱口水對味覺比較刺激，特別是含有Chlorhexidine的漱口水，會有令味覺改變的風險。

黃文龍表示，漱口水只是潔牙的輔助，一般來說一個星期使用一到兩次漱口水，一次在口中停留30秒就已經足夠乾淨。