台北市警局中正一分局前偵查隊長陳彥錦去年遭檢舉疑似酒後對女子「霸王硬上弓」，事後北市警局已將陳員停職，並依妨害性自主罪送辦。台北地檢署4日偵結，檢方查出，陳員3度性侵女子得逞，另一次未遂，依3個強制性交、1個強制性交未遂罪起訴陳員，另陳員被控性騷擾部分，因超過6個月告訴期限，獲不起訴處分。

起訴指出，陳員自2020年12月起至2021年6月間，分別在被害人住處、車上、陳員辦公室，違反對方意願，對被害人為強制性交（3次）、強制性交未遂（1次）。案經被害人訴請偵辦。

另陳員2020年9月間，趁與被害人乘車共處後座之機會，對她性騷擾得逞，這部分因已逾告訴期間，另為不起訴處分。

市警局調查，陳彥錦前年6月值日期間，獨自在辦公室內飲酒，隨傳出對女子「霸王硬上弓」的性醜聞，女子憤而向婦幼隊提告。

中正一分局獲悉後，主動介入調查，認為陳彥錦違紀情節重大，除依法移送北檢偵辦外，報請北市警局予以停職及調整為非主管職務，當時分局長則因監督不周自請處分。

據了解，被害人指證當下有拒絕；但陳彥錦則稱是兩情相願，沒有強迫女方。

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