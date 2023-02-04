補班日國3北上彰化段「6車連環撞」 佔用2車道 回堵1km 09:522023/02/04 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 補班日國3北上彰化段「6車連環撞」，佔用2車道，回堵1km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3北向195.5K彰化系統路段，今日上午9時25分許，發生6輛自小客車追撞事故，佔用內2線，後方回堵1公里，詳細事故原因仍待釐清，提醒用路人小心行駛。 核四廠前「3連結車撞成一團」 濱海公路交通大打結 台中北區中清路5車連環撞 1人受傷送醫 女駕駛匝道追撞前車 講電話開車門又A「保時捷」 一賠二再吞罰單 #國3 #彰化 #追撞 #補班日 #回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開工日就紫爆！國1北上三重段2車追撞 釀回堵4公里 08:342023/01/30 社會 彰化縣7連棟住戶烈火狂燃 鐵皮搭建車棚和客廳付之一炬 11:592023/02/01 社會 台南爆警匪飛車追逐 長髮女連撞3人肇逃 狼狽落網畫面曝 16:252023/02/01 社會 彰化南瑤宮香油錢滿如「瀑布流瀉」廟方直播清點 春節吸金198萬 17:192023/02/01 生活 補教名師開佛堂「送車送黃金」吸金上億 跳海博同情下場出爐 13:242023/01/31 社會 東北季風接力！補班日濕涼、元宵雨區擴大 下到這天暫緩 21:332023/02/03 生活 傳承195年全台唯一！ 白沙坑燈排2／3遶境熱鬧慶元宵 16:502023/01/31 生活 補班日天氣涼！明「雨炸元宵」 2地區賞燈恐泡湯 07:192023/02/04 生活 南瑤宮辦事員侵占香油錢遭判刑 彰化市公所求償敗訴 20:582023/02/02 社會 小貨車拋錨堵地下道 彰警使洪荒之力推上百米坡道 網讚：真勇！ 11:432023/02/02 社會 彰化傳承195年 白沙坑迎燈排遶境慶元宵 04:102023/02/01 地方新聞 濱海公路小客車準備轉彎 砂石車一頭撞往對向車道 15:152023/02/03 社會 王惠美縣府發開工小福袋 新年盼中央繼續支持彰化 12:252023/01/30 政治 恐嚇男持刀夜闖移工宿舍 不滿老婆遭害丟飯碗通緝後再犯案 18:012023/02/01 社會 彰化暗夜大火延燒6棟透天厝 爆炸聲嚇人居民尖叫逃命 01:422023/02/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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