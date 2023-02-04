美國務院高官3日在電話吹風會上稱，受中國無人飛艇進入美領空事件影響，美國務卿布林肯已決定推遲訪華行程。中國外交部今天（4日）對此回應稱，該飛艇嚴重偏離預定航線，是一次不可抗力導致的意外情況，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對，「事實上，中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發佈有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

中國外交部今天發布「答記者問」稱，關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出反饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚。

中國外交部強調，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空。美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

中國外交部呼籲，保持各層級接觸溝通是中美兩國元首峇里島會晤的重要共識。兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。

中國外交部還說，「事實上，中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發佈有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」