2022年11月，由於受Genesis Global Capital, LLC遭遇上游挑戰的影響，GOPAX終止了其去中心化金融（DeFi）服務GOFi的還本付息提款。自此GOPAX一直在與當地監管機構以及行業夥伴密切溝通，努力透過籌集資金保障受影響的用戶資金安全。

幣安高度認同GOPAX對於用戶的承諾，願與其攜手為韓國的加密資產投資和交易打造可持續、負責任的產業環境，從而實現提升用戶保護標準的共同目標。作為此次投資的一部分，幣安將對GOPAX進行注資，以實現完全擔保GoFi用戶對於所有抵押存款，包括利息的任何潛在提款請求。

此外，幣安還將與GOPAX密切合作，透過幣安學院（Binance Academy）提升用戶教育以及區塊鏈普及度。幣安學院是一個開放式區塊鏈和加密資產學習門戶，免費為用戶提供相關學習資源。與此同時，幣安致力於與韓國的監管機構以及虛擬資產利益相關方通力合作，共同探索幣安運用其技術和流動性支援本地加密資產生態系統發展的途徑。

幣安於2022年底發起行業復興計畫，為受到市場力量負面影響的行業參與方提供支援，從而向有意為Web3未來做出貢獻的組織提供一個共同投資的機會。相關組織必須致力於創新以及建立長期價值，擁有清晰、可行的商業模式，並且注重風險管理。除了資金支援外，還為受助方提供全面的支援計畫，協助發展壯大。