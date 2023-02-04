新竹市前市長林智堅因台灣大學、中華大學碩士論文均遭認定抄襲，學位遭「雙殺」，他為此提起訴願，但中華大學一案遭教育部以「基礎能力顯有不足」駁回，至於台大部分目前還在處理中。國民黨台北市前議員羅智強在臉書發文道：「教育部認證林智堅抄襲。建仁，你還要護航嗎？」不料卻有不少網友為林求情，他們認為林重出江湖機會渺茫，眼下更該追究的是，其論文審查委員是誰？是否光領審查費而不負責任？

林智堅去年台大國發所在職專班論文涉及抄襲，遭校方撤銷碩士學位，使其黯然退出選舉，隨後中華大學碩士學位也因論文抄襲遭撤銷，但他不服，雙雙向教育部提出訴願，盼能恢復學位。

但教育部1月19日駁回中華大學訴願案，理由提到，審議委員會口頭詢問論文相關問題時，林智堅無法明確回答，在一般研究基礎能力及理解上顯有不足之處，「實難能令人相信訴願人確有此研究能力」，而台大學位案教育部正依法辦理中。

對此，羅智強則在臉書發文寫道：「號外！教育部認證林智堅抄襲。建仁，你還要護航嗎？」獲得破2000個讚與近200則留言，迴響熱烈。但有不少網友卻希望羅除了補刀林智堅，更要追查後續內幕：「大大們就放小智一馬吧！他要再重出江湖的機會已沒有了，上天有好生之德！更該追究的是他論文的審查委員是誰？不能光領審查費而不負責任！」「背後一定還有很多人！不要讓林智堅一人吸光了砲火，一定要繼續追查！」「把他們一桿人全部揪出來，真是毒蟲所以台灣教育才會這麼爛」。