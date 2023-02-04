60歲影帝梁朝偉過去以《花樣年華》、《2046》等電影奠定了憂鬱小生的地位，私下的他也相當低調、害羞，甚至有點自我封閉。近期，梁朝偉在訪談中談到自己小時候的回憶，表示自己從小其實是活潑開朗的小孩，但因為父親常喝醉酒後跟母親大吵，他不知所措常躲在棉被裡偷哭，導致他不敢再跟外界產生交集，變成敏感、膽怯，甚至有點社交恐懼症。

梁朝偉最近受訪自曝原生家庭對他造成的影響，他微笑說自己小時候其實也跟一般的小孩一樣屬於活潑調皮的那種孩子，直到父親離開家裡讓他產生打擊，從此封閉自己，爸爸還在家時常常每晚喝酒跟媽媽吵架，而他只能拿棉被遮著臉偷哭，他永遠記得一個畫面，那是一個冬天的晚上，他還記得家裡生鏽鐵窗的味道，氣氛很冰冷，他也不知道為什麼，總是記著這個畫面到他長大成人。

梁朝偉說，小時候的這段經歷讓他變得敏感，也變成他後來當演員、藝人的重要特質，父母分開後，有回父親帶他到遊樂園玩，他其實心裡不開心，還是硬著頭皮跟爸爸出門，爸爸那天穿什麼衣服，他至今還記得，爸爸特別喜歡幫他拍照，當時他一臉嚴肅站著讓爸爸拍照，剛好一隻蒼蠅飛過來，他便皺鼻想要躲開，那個表情被爸爸剛好捕捉起來，而那張照片他保留至今，成為他跟爸爸之間的重要連結。

梁朝偉進一步表示，成為演員後，他發現這份工作最棒的地方是可以釋放出他過去壓抑的情緒，「沒有人會知道這個是我，觀眾會以為我是在演個角色」。他也承認自己有社交恐懼症，每年他都會抽空去日本滑雪，但從來不想因此學習日文，「因為不想跟別人講話」，把去日本當作是自己紓壓的方式之一，讓自己完全沉浸在陌生的國度，不一定會有人知道他是誰，若有人攀談，也能因為他不會說日語僅多回個幾句就可以，覺得在當地可以享受當普通人的快樂，認為生活越簡單才是福氣。

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