據中國外交部官網消息，昨天（2月3日）晚間，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。

美國國務院4日凌晨發布新聞稿稱，美國國務卿布林肯今天與中共中央外事委員會主任王毅進行電話交談時表示，鑒於目前美國領空存在一個高空的中華人民共和國監視氣球，他目前不會前往中華人民共和國。

布林肯說，他計畫訪問北京，以跟進拜登總統和習近平主席去年11月商定的議程。 但他對中國（氣球）的作法表示遺憾，並強調這是不負責任的行為，明顯違反了美國主權和國際法，破壞了這次旅行的目的。

布林肯說，鑒於這一持續存在的問題，目前訪問北京是不合適的。 但他也強調，美國致力於外交接觸和保持開放的溝通管道，他準備在條件允許時盡快訪問北京。

王毅與布林肯通電話時強調，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，中方不接受任何無端的臆測和炒作。

王毅呼籲，面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。